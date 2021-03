Profissionais recebem treinamento de exame RT-PCR em hospital de Manaus

Manaus/AM - Os profissionais de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto receberam, nesta terça-feira (16), um treinamento promovido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) sobre a forma correta de coleta do exame RT-PCR, que detecta a Covid-19 no início dos primeiros sintomas.

Segundo o Lacen, o exame é um auxiliar no diagnóstico da doença e, além disso, as unidades também vão receber os kits necessários para efetuarem as análises.