Profissionais do Amazonas são convocados para ato em defesa do piso salarial da Enfermagem

Manaus/AM - O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), em conjunto com entidades representativas e sindicais da enfermagem, convocam os profissionais do Amazonas para o ato em defesa do piso salarial nacional da Enfermagem sexta-feira (9), em Manuas.

O ato irá iniciar a partir das 08h30 com concentração no Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, de lá os profissionais deverão seguir em caminhada até a praça Heliodoro Balbi, antiga Praça da Polícia, com saída prevista para às 09h30.

A iniciativa se deu devido a decisão deliberada no último domingo (04) pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias o efeito da lei 14.434/2022 que trata do piso salarial da enfermagem, sancionado no mês de Agosto e que passaria a ser pago a partir de setembro para os profissionais que atuam no setor privado.

Entidades de saúde alegaram o risco de demissão em massa dos profissionais de enfermagem em decorrência do impacto financeiro que os estados e instituições de saúde sofreriam por causa do pagamento do piso. Por isso, a decisão possui validade até que sejam analisados todos os fatores em que são baseadas as alegações, tendo o prazo de 60 dias para que todas as informações sejam enviadas ao Supremo Tribunal Federal.

“A enfermagem há muito tempo vem lutando pela valorização da categoria, o piso salarial faz parte de um passo em direção a isso, por isso continuaremos empenhados na luta pelo piso e para que ele seja uma realidade para os profissionais de enfermagem que na pandemia mostraram como são essenciais para o sistema de saúde e para ajudar a salvar vidas, é importante que juntos possamos lutar pelos direitos da enfermagem “ destacou o presidente do Conselho de Enfermagem do Amazonas, José Yranir.

O ato é realizado pelo Coren-AM, Abenfo-AM (Assossicação Brasileira de Enfermagem Obstétrica do Amazonas), SATEAM (Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Amazonas), Sinproenf (Sindicato dos Profissionais Enfermeiros Serviço público no estado do Amazonas), Sindipriv (Sindicato dos trabalhadores da saúde privada, atuantes em estabelecimentos públicos e privados em todo o estado do Amazonas), e o Fórum de Entidades de Enfermagem do Amazonas, (FEEAM).