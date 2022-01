Profissionais de saúde selecionados em chamamento público já estão atuando em Manaus

Manaus/AM - Dos 436 profissionais de saúde selecionados no chamamento público emergencial, 350 já estão trabalhando na rede de atenção básica de Manaus. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas que, durante o período de seis meses, irão fortalecer os serviços de saúde ofertados pelo município.

A contratação, em regime temporário, foi necessária para suprir as demandas relacionadas ao cenário epidemiológico da capital, marcado pelo aumento no número de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais e também pelo aumento de profissionais licenciados por motivo de doença, neste início de ano.

Do total de profissionais de saúde selecionados, 86 não compareceram para formalizar o processo de integração à rede municipal de saúde. Para suprir essas vagas, a Prefeitura de Manaus realizará uma nova chamada no mês de fevereiro, de acordo com a classificação dos profissionais que estão no banco de reserva.

O Edital de Chamamento Público Emergencial 001/2022, que disponibilizou 436 vagas, foi realizado em uma única etapa de caráter classificatório. As inscrições foram realizadas somente pela internet, no período 17 a 19. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), da última quinta-feira (20), e os profissionais selecionados tiveram os dias 21, 22 e 24 de janeiro para apresentar a documentação na sede da Semsa e assim dar seguimento aos procedimentos pré-admissionais.

Do total de 436 vagas, 63 foram destinadas para médico clínico geral (40 horas); 55 vagas para médico clínico geral (20 horas); 74 vagas para enfermeiros; 238 vagas para técnico em enfermagem e 6 vagas para fisioterapeuta.