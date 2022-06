Profissionais da Saúde de Manaus são reconhecidos como melhores do Brasil

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta quinta-feira (09) do encontro gerencial com os gestores das dez melhores unidades de saúde, classificadas pelo Ministério da Saúde, no Previne Brasil. No evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o chefe do Executivo municipal destacou o empenho dos profissionais que, pelo segundo ano seguido, foram considerados os melhores do Brasil.

“A saúde básica de Manaus é o orgulho da gestão da prefeitura. Eu estou falando com os melhores gestores de saúde básica do Brasil, dos melhores índices sintéticos do Brasil e participo deste encontro, exatamente para reconhecer o trabalho de todos que estão empenhados em fazer com que Manaus continue sendo referência nacional”, enfatizou Almeida.

O Previne Brasil é um programa nacional que avalia o desempenho e a qualidade dos serviços de Atenção Primária em Saúde e serve de base para o cálculo do financiamento das ações nos municípios.

Manaus recebeu 7,74 no Indicador Sintético Final (ISF), ficando à frente de capitais como Maceió-AL (6,82), Curitiba-PR (6,80), Florianópolis-SC (6,49), Rio de Janeiro-RJ (6,23), Natal-RN (6,16), Porto Alegre-RS (6,07), Brasília-DF (6,01), Campo Grande-MS (5,74) e Palmas-TO (5,65), na lista das dez cidades com maior pontuação.

O ISF é a média do desempenho obtido nos sete indicadores do Previne Brasil, que contemplam as áreas de saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas.