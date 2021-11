Profissionais da saúde bloqueiam avenida em protesto em Manaus

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que mantém o diálogo com os sindicatos da área da Saúde, através da Mesa de Negociação Permanente do SUS na qual as reivindicações estão sendo tratadas.

Com cartazes nas mãos, os trabalhadores chamam a atenção para que seja melhorado o piso salarial da categoria. Os profissionais reivindicam um reajuste maior para a categoria assim como ocorreu para as demais secretarias que chegaram a receber aumento de até 15%.

