Profissionais da educação vão ter curso sobre 'Novo Ensino Médio'

Manaus/AM - Professores do Ensino Médio e gestores escolares da rede pública estadual podem se inscrever, até o dia 22 de setembro, no curso "Novo Ensino Médio: dos fundamentos teóricos aos desafios da implementação". Oferecida gratuitamente pela Editora do Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a formação tem carga horária de 50h e abrange competências, habilidades e objetivos de conhecimento que devem estruturar os currículos escolares nos próximos anos.

Ministrado em plataforma online, o curso terá oito módulos disponíveis, sendo que os quatro primeiros devem ser cursados por todos e os restantes, de acordo com a área de atuação — com exceção dos gestores escolares, que deverão acompanhar os oito. Para se inscrever, basta acessar o endereço https://bit.ly/33AhD05.

De acordo com a gerente de Formação do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), Adriana Passos Moreno, as atividades do curso são flexíveis. "Cada participante pode moldar seu plano de estudos para que, dessa forma, consiga administrar os horários em que assiste às aulas", afirmou Adriana.

Certificado

Ao final da formação, o participante é certificado com conhecimentos sobre fundamentos da BNCC, currículo com itinerários formativos, eixos estruturantes de cada itinerário formativo, implementação da BNCC na escola e na sala de aula, aprimoramento da ação didática e ajustes do currículo escolar nas diferentes áreas do conhecimento.