Professores gravam cenas em ambiente escolar para motivar alunos em Manaus

Manaus/AM – Com a proposta de manter os vínculos com o ambiente escolar e promover uma aprendizagem significativa por meio de atividades interativas, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Coração de Jesus, bairro Morro da Liberdade, zona Sul, realizou nesta quinta-feira, 24/9, a abertura online do projeto “Oba! Eu não posso ir pra lá, mas a escola vem pra cá”. Os professores gravam atividades em diferentes partes da unidade de ensino e depois enviam para os pais das 347 crianças, do 1º e 2º período, na faixa etária de 3 a 5 anos.

A ideia é que os alunos assistam aos vídeos nos dias das reprises do projeto “Eba! Vamos Brincar!”, que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) vem desenvolvendo desde abril, quando as aulas presenciais foram suspensas. Conforme a equipe pedagógica do Cmei, foi identificada a necessidade de intensificar no último trimestre o processo de ensino aprendizagem dos alunos, após a constatação de que as crianças sentem falta do convívio escolar com as professoras e os colegas.

Para a diretora da escola, Madalena Lopes Lobo, o projeto vai ajudar os alunos no processo de ensino aprendizagem em casa, durante o período de isolamento social, gerado pela pandemia da covid-19.

“Nosso projeto consiste em gravar vídeos com as professoras, dentro dos diversos espaços da nossa escola. Esse material é enviado para as nossas crianças, que voltam a ter contato com a imagem da escola e das educadoras. Nesses vídeos as professoras explicam as atividades aos pais, que repassam aos filhos. São vídeos dinâmicos, no quais também serão trabalhados textos diversificados de forma interdisciplinar. Os alunos também irão receber apostilas para acompanhar o material”, explicou.

A primeira aula do projeto foi enviada aos pais, na quarta-feira, 23, por meio de aplicativos de mensagem instantânea. As gravações das aulas ocorrerão todas as terças-feiras, e cada vídeo terá uma duração média de 3 a 5 minutos. As atividades serão realizadas por uma professora, que conta com o suporte de um servidor.

Dentro do projeto, o gênero textual será trabalhado de forma interdisciplinar, com várias temáticas, como música, parlendas, trava-línguas, narração, interpretação de texto visual, entre outras atividades pedagógicas.