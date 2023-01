Professores do cadastro reserva de 2017 são lotados nas escolas de Manaus

Manaus/AM - Desde o início da semana, os últimos servidores do cadastro reserva do concurso de 2017, convocados pela Prefeitura de Manaus, estão sendo lotados nas escolas do município. Fazem parte os professores listados no Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.448 de 18 de outubro de 2022 e que tomaram posse até o dia 16 de dezembro do ano passado, na Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os profissionais começam a atuar dia 1º do mês que vem, data que marca o primeiro dia do ano letivo de 2023.

Dos 566 educadores convocados, 436 já tomaram posse e passaram a integrar o grupo de educadores da rede municipal de ensino neste ano. Os demais ainda estão no processo de entrega de documentação e atos probatórios.

Os novos servidores estão sendo direcionados para escolas com vagas disponíveis, em unidades de ensino das Divisões Distritais Zonais (DDZs) Leste II, Norte, Oeste e Rural (ribeirinha/rodoviária), da rede municipal de ensino.

Mais informações podem ser obtidas pelo número 92 98202-7750 ou pelo e-mail: [email protected]