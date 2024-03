Professor sofre AVC e vaquinha é criada para tratamento em Manaus

Manaus/AM - Uma vaquinha virtual foi criada para ajudar no tratamento do professor Antônio Vilela Cardoso, 74, que sofreu um AVC e está com sequelas. O educador foi afastado do Colégio Lato Sensu no final do ano passado e está impossibilitado de custear seu tratamento.

De acordo com os criadores da vaquinha, Antônio sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, na quarta-feira (20), que o deixou paralisado no lado direito do corpo, afetando braço, perna, e teve a fala prejudicada.

A vaquinha já tem mais de 280 apoiadores e arrecadou R$ 53,7 mil até o momento. O valor será usado para custear exames, consultas médicas, fisioterapia e fonoaudiologia.

Como doar - A doação pode ser feita no site da vakinha "Ajuda de custo - AVC Professor Vilela", que disponibiliza a chave para pix. Também é possível doar diretamente na vaquinha por meio de cartão de crédito.

Substituição - No início do ano, Antônio Vilela Cardoso fez um desabafo após ser substituído no Colégio Lato Sensu. Por meio de um comunicado, o educador relatou que foi informado no fim do ano passado pela direção pedagógica da escola, que não iria mais lecionar para os terceiros anos, turmas que conduz desde 1991.

O educador também detalhou uma série de críticas ao comportamento dos alunos da unidade escolar, que para ele, é desrespeitosa. "Alunos imitando lutas de boxe – e com o professor presente; alunos namorando escondido no pátio da escola; alunos fora da sala de aula, porque não estavam com vontade de assistir à aula; alunos e alunas nos banheiros num tempo exagerado, para evitar assistir à aula em tempo normal; alunos aglomerados nos bebedouros , em pleno horário de aula", diz no documento enviado ao compliance da instituição.

Cardoso também se mostrou inconformado com sua substituição por outro professor. "É absolutamente estranho que minhas aulas serão dadas a outro professor que, por sua inexperiência, provavelmente não vai alcançar o nível das minhas apostilas", escreveu.

Meses após o episódio, Antônio sofreu o AVC e encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades.