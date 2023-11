Professor da Ufam, Henrique dos Santos Pereira é nomeado novo diretor do Inpa

Manaus/AM - O professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Henrique dos Santos Pereira, foi escolhido pelo presidente Lula (PT) como o novo diretor-geral do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa). A nomeação dele foi publicada, nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial da União.

Pereira disputou a vaga com os pesquisadores Marina Anciães, Carlos Cleomir de Souza Pinheiro e Bruce Forsberg. Os nomes foram avaliados pelo Comitê de Busca e encaminhados à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos.

Henrique Pereira é graduado em Agronomia pela Ufam, possui mestrado em Biologia (Ecologia) pelo Inpa e concluiu seu doutorado em Ecologia pela renomada Pennsylvania State University, nos Estados Unidos. Além disso, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências Agronômica e do Comitê Científico Metodológico - CCM da Política Estadual de Serviços Ambientais do Amazonas. Também é Conselheiro representante da UFAM junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas.