Professor da UEA apresenta em feira nacional móveis produzidos com fibra de açaí

Manaus/AM - O professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Antônio Mesquita, que descobriu na fibra do caroço do açaí o potencial para produção de móveis sustentáveis, divisórias e placas acústicas, irá representar o Amazonas com o projeto Ecopainel no Rio Innovation Week, na capital carioca, entre os dias 13 e 16 de janeiro. O evento tem como objetivo impulsionar negócios, gerando novas oportunidades, conectando setores e investidores. Trata-se de uma importante vitrine tecnológica para as instituições apresentarem, para o Brasil e o mundo, sua produção tecnológica e suas referências em inovação e empreendedorismo tecnológico. Ecopainel O projeto consiste no processo produtivo que utiliza a fibra do caroço do açaí na fabricação de painéis ecológicos, possibilitando a substituição de painéis e placas de MDF, que são muito utilizados na decoração de móveis e divisórias. O Ecopainel não utiliza resinas tóxicas nem depende de plantações de árvores para a confecção. Os painéis são feitos de partículas provenientes de fibras vegetais da Amazônia, por meio de rejeitos de frutos agroindustriais, como é o caso do caroço do açaí.

