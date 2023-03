Professor amazonense morre em grave acidente na BR-174

Ainda segundo a PM, o condutor do carro informou que ele os colegas de trabalho estavam voltando de um serviço e consumiram bebida alcoólica em um bar antes do acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro, de 49 anos, perdeu o controle da direção e atingiu a motocicleta que Paulo pilotava. O carro capotou e caiu em uma vala deixando três funcionários da Caer feridos; já Paulo morreu na hora.

