Produção de bicicletas deve ficar abaixo do esperado em Manaus

Manaus/AM - Após dois anos de aumento consecutivos de demanda por bicicletas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) revisou suas estimativas e anunciou que o país deve fechar o ano com a produção de 750 mil unidades desse modal.

Ano passado, o volume produzido foi de 749.320 bicicletas e a expectativa inicial anunciada era fabricar 880 mil bicicletas este ano.

Mas no primeiro semestre deste ano, foram produzidas 335.744 bicicletas, volume 5,6% menor ao registrado no mesmo período do ano passado (355.717 bicicletas). Em junho, foram fabricadas 48.210 unidades, recuo de 15,2% na comparação com maio (56.845 bicicletas) e de 27,8% em relação ao mesmo mês do ano passado (66.774 unidades).

De acordo com o vice-presidente do segmento de bicicletas, Cyro Gazola, o movimento de crescimento do uso de bicicletas aconteceu no mundo inteiro, principalmente no Brasil. “Hoje passamos por uma nova realidade e estamos adaptando a produção para atender a nova demanda”, explica.

“As bicicletas de entrada, que tiveram um “boom” de vendas nos últimos dois anos, agora têm uma procura menor, enquanto os modelos de médio e alto valor agregado tiveram aumento significativo na demanda”, completa.

Diante desse cenário, as fabricantes estão trabalhando para ajustar suas linhas de produção e negociando com toda a cadeia logística para atender ao novo momento do mercado. Gazola explica que esse reajuste de produção, no entanto, não acontece de uma hora para a outra e requer um novo planejamento bastante minucioso.

Outra questão é que o segmento continua impactado pela escassez de peças e componentes, um problema global que atinge diversas fabricantes. Cerca de 50% dos insumos são provenientes de fornecedores mundiais, principalmente do continente asiático. Entre os componentes que estão em falta, destacam-se sistemas de freios, sistemas de transmissões.

No acumulado do ano, a região Sudeste foi a que recebeu o maior volume de bicicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Foram enviadas 198.052 unidades, o que corresponde a 59% do total fabricado. Em segundo lugar, ficou a região Sul (66.275 bicicletas e 19,7% da produção). Na sequência, vieram o Nordeste (31.696 unidades e 9,4%), Centro-Oeste (22.897 bicicletas e 6,9%) e Norte (16.824 unidades e 5%).

Em termos porcentuais, o maior crescimento foi registrado na região Norte, com alta de 32,6%. No primeiro semestre de 2021, os estados ficaram com 12.684 bicicletas produzidas em Manaus.

No ranking mensal, a liderança também é da região Sudeste que recebeu 26.757 bicicletas, o que corresponde a 55,5% da produção. O segundo lugar ficou com a região Sul (7.298 unidades e 15,1% do total fabricado), seguida pelo Nordeste (4.946 bicicletas e 10,3%), Norte (4.876 unidades e 10,1%) e Centro-Oeste (4.333 bicicletas e 9%).