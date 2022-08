Procura por vacina contra Covid-19 cai 65% em Manaus

Manaus/AM - A procura diária pela vacina contra a Covid-19 caiu 65% em Manaus na primeira quinzena de agosto, em comparação ao mesmo período no mês anterior. Mesmo com a melhora no cenário epidemiológico da doença na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pede à população que não deixe de atualizar o esquema vacinal.

O Vacinômetro Municipal aponta que, de 1º a 17 de agosto, a média diária de doses aplicadas foi 5.204. Já entre 1º a 17 de julho o número correspondia a 14.904.

Desde de julho, quando houve aumento de casos de Covid-19 em Manaus, o número de pontos de vacinação subiu para mais de 80 endereços, distribuídos em todas as zonas da cidade. A lista com os locais, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e no link bit.ly/localvacinacovid19.