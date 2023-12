Procon Municipal será inaugurado nesta sexta-feira em Manaus

A nova pasta terá como presidente a procuradora de carreira do Estado, especialista em Direito do Trabalho, Onilda Abreu. Na Prefeitura de Manaus, Abreu ocupou posições de destaque como coordenadora do Setor Jurídico, da Casa Civil, e como encarregada da Lei Geral de Proteção de Dados.

Manaus/AM – O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) será inaugurado às 10h, desta sexta-feira (15), no shopping Phelippe Daou (T4), na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

