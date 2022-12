Procon fiscaliza lojas no Centro de Manaus para vendas no Natal

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) iniciou, nesta quinta-feira (15), a blitz educativa para preparar o comércio no Centro para as vendas de Natal.

O principal objetivo é verificar o cumprimento das determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ação visa orientar os lojistas nas últimas semanas que antecedem o Natal, uma das épocas mais movimentadas no comércio.

Até o dia 22 de dezembro, a equipe de fiscalização do Procon-AM também deve percorrer outros centros comerciais de rua em bairros na capital, além de shoppings e a ideia é estender a ação para todo o comércio.

Durante a ação de orientação aos lojistas, foram distribuídas cartilhas do Procon-AM aos estabelecimentos, e alertado para que a publicação esteja visível, à disposição dos consumidores, e tenha uma placa indicativa na loja.

Em caso de descumprimento do CDC, a população pode recorrer ao Procon-AM, localizado na Avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo. Dúvidas podem ser solucionadas pelos telefones (92) 3215-4009 e 0800 092 1512 ou pelo e-mail [email protected]