Procon divulga preços de combustíveis após pesquisa em Manaus; veja tabela

Manaus/AM - O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) divulgou, nesta terça-feira (23), os resultados de sua pesquisa de preços de combustíveis na cidade. O levantamento aconteceu em 45 postos espalhados pela cidade, contemplando todas as zonas, e apontou variações significativas nos valores praticados pelos postos, evidenciando a importância da pesquisa antes do abastecimento.

Segundo o Procon, o objetivo é dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto ao preço e ofertas dos produtos e serviços, conforme dispõem a Lei N. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC) em seus Arts. 4º e 6º incisos II e III, além de incentivar a promoção da livre concorrência e, de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado como, por exemplo, o cartel de preços.

“A pesquisa será realizada semanalmente em diversos postos de combustíveis com intuito de acompanhar a variação dos preços praticados em Manaus e divulgada para que os consumidores busquem as melhores opções de compra. A população agora conta com informações detalhadas para tomar decisões mais conscientes diante das oscilações no mercado de combustíveis”, destacou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.