Procon apreende em Manaus centenas de sacos de farinha após denúncia de adulteração

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 103 Kg de farinha de trigo em três distribuidoras de Manaus nesta terça-feira (16), após denúncia de que os produtos estavam adulterados. O material será analisado para confirmar se há a irregularidade.

A ação ocorreu em distribuidoras localizadas no Distrito Industrial e na Cidade de Deus. As empresas também foram notificadas e deverão entregar, em até cinco dias corridos, as notas fiscais de compra e venda do produto nos últimos três meses.

“Recebemos a informação de que os produtos eram vendidos com informações que não correspondem ao real conteúdo das embalagens. Esse material passará por uma minuciosa investigação e, se comprovada a infração, os estabelecimentos sofrerão as sanções correspondentes”, apontou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.