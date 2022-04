Princípio de incêndio atinge brinquedo 'Casa Fantasma' no Mirage Park em Manaus

Um vídeo circulou nas redes sociais e mostra o momento em que o brinquedo é tomado pela fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, de acordo com a corporação, foi feito o rescaldo na área atingida para combater as chamas. Não houve feridos.

Manaus/AM - Um princípio de incêndio atingiu a Casa Fantasma, no Mirage Park, na noite desta quarta-feira (20). O parque de diversões fica localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

