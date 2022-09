Primeiros da fila, fãs enfrentam chuva para show do Guns N’ Roses em Manaus

Fãs do Guns N’Roses já estão na Arena da Amazônia desde as primeiras horas desta quinta-feira (1º) para garantir o melhor lugar para prestigiar a banda que se apresenta pela primeira vez na cidade.

Luciano Ribeiro, 23, foi o primeiro a chegar por volta das 10h da manhã e enfrentou chuva. “Eu estou desde as 10h imaginava que teria bastante gente, do nada começou a chuva, me molhei um pouco, mas estou aqui. A expectativa é grande, pois faz meses que estou esperando por esse show”.

Agora a tarde, a fila já está enorme com vários fãs aguardando pelo show do astros do rock.