Primeiro Réveillon do Largo terá 10 horas consecutivas de shows em Manaus

Manaus/AM - O primeiro Réveillon do Largo, no Centro Cultural Largo de São Sebastião, terá 10 horas de programação gratuita e quase 10 minutos de queima de fogos. As atividades começam às 18h do próximo dia 31 de dezembro com o Bloco da Alegria e encerram às 4h do dia 1º de janeiro, com o DJ Gabe.

Menores de 12 anos não poderão acessar o local a partir das 22h. Está previsto a participação de mais de cem artistas, que irão se revezar no palco, que será montado na Rua José Clemente, lateral do Teatro Amazonas.

Mais de dez atrações vão se apresentar das 18h às 4h, passando por diversos ritmos, incluindo samba, pagode e boi-bumbá. Telões serão espalhados pelo Largo de São Sebastião, permitindo que o público de diferentes pontos assista tanto os shows, quanto a contagem regressiva, tendo como pano de fundo o centenário Teatro Amazonas.

Confira a programação:

Bloco da Alegria



Das 18h às 19h: Cia Metamorfose 19h às 20h: Banda Dibubuia

Das 20h às 21h: Banda Impakto



Bloco da Abertura



Das 21h às 22h: Mikael e Banda

Das 22h às 22h30: Nunes Filho

Das 22h30 às 23h30: Patrick Araújo, Leonardo Castelo, Prince do Boi e Carlinhos do Boi

Das 23h30 às 00h30: Bateria Liesa

De 00h30 às 1h30: Banda Bagaceiros do Forró

De 1h30 às 2h30: Uendel Pinheiro e Banda

Das 2h30 às 4h: Banda Freelance



DJs



Das 18h às 21h: DJ Ramon

Das 21h às 1h: DJ Keoma

De 1h às 4h: DJ Gabe



Apresentadores



Das 18h às 21h: Suelen Gonzaga

Das 21h às 1h: Carlinhos do Boi e Prince

De 1h às 4h: Leandro Ribeiro