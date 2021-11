Primeiro dia de vacinação em shoppings de Manaus alcança quase 4 mil pessoas

Conforme dados repassados ​​pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foram 888 doses aplicadas no Amazonas Shopping, 917 no Shopping Sumaúma, 518 no Shopping Ponta Negra, 826 no Manauara Shopping e 672 no Shopping Grande Circular.

Manaus/AM - A campanha Vacina Amazonas alcançou, neste sábado (06), uma marca de quase quatro mil pessoas vacinadas com alguma dose do imunizante contra um Covid-19 nos shoppings da cidade.

