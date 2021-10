Manaus/AM - Com o público limite de até 3 mil pessoas por noite devido aos protocolos sanitários contra a Covid-19, a primeira noite do Boi Manaus, nesta sexta-feira (22), no Sambódromo, marcou o retorno da festividade para comemorar o Aniversário de 352 de Manaus após quase dois anos de pandemia do coronavírus.

Primeira noite do Boi Manaus reúne centenas de pessoas no Sambódromo https://t.co/tkkR7M0wJV pic.twitter.com/qD9i9HSgOQ — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 23, 2021

A abertura do primeiro dia de evento, que começou as 18h, contou com homenagens aos profissionais que atuaram na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, e os agentes de saúde, de inumação e funerários. Além disso, houve a apresentação dos artistas do “The Voice”, Davi Lucas, seguido por Raylla Araújo e Izabelle Ribeiro. Depois, a música gospel ganhou o palco com a apresentação de bandas como Jôci Carvalho, Família Seven e banda Templos.



Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

As toadas também foram destaques na abertura do Boi Manaus com a participação de Arlindo Neto, David Assayag, Helen Veras, Jr. Paulain, Canto da Mata, além das atrações como Bumba Brilhante, Curumins da Baixa, Grupo Rahvox, Kaysa Marques, PA Chaves e Grupo Kuarup que se revezaram nos palcos Rio Negro e Solimões.

A programação continua neste fim de semana. Na virada do dia 23 para o dia 24, data do aniversário de Manaus, será cantado os parabéns à cidade nas vozes de Sebastião Júnior, Márcia Siqueira, Prince do Caprichoso e Mara Lima, com queima de fogos e bolo cenográfico.



​Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

O acesso às festividades será mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), limitado a três mil pessoas por noite, sendo maiores de 12 anos de idade. É necessário estar com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, e ainda apresentação obrigatória de teste apontando negativo para a doença, para aqueles que tomaram a vacina há menos de 15 dias até a data do evento comemorativo.