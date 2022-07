Prestação de contas dos projetos contemplados no 'Manaus Faz Cultura' tem nova data definida

Manaus/AM - O prazo para os 45 projetos contemplados no "Manaus Faz Cultura" entregarem a prestação de contas foi prorrogado. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

O novo prazo é até o dia 20 de julho e pode ser enviado pelo e-mail [email protected] De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tenório Telles, dos 45 projetos contemplados, 28 já entregaram a prestação de contas.

Os projetos contemplados receberam recurso no valor de R$ 20 mil, individualmente, da Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura e Manauscult, para a execução de oficinas artísticas nos bairros, em todas as zonas da cidade, totalizando R$ 900 mil.

Os relatórios devem conter tudo o que constam no Termo de Apoio, item 8, em um mesmo arquivo: descrição das atividades realizadas; material comprobatório (fotos, vídeos e matérias de jornal); cronograma de desembolso; notas fiscais, recibos, faturas ou boletos; lista de presença ou declaração da escola ou comunidade onde o projeto foi realizado.

As oficinas tiveram ampla repercussão por proporcionar aos jovens das periferias, treinamentos e realização de oficinas de dança, artes visuais, música, teatro, luteria, vídeo e vivências indígenas.