Presidente da EBC é demitido após fazer post chamando apoiadores de Israel de 'idiotas'

“Refuto todos os que me acusam de antissemita por defender o direito de os palestinos terem seu Estado, ao lado de Israel, e não serem vítimas da violência do ocupante. Chamar de antissemita é a defesa dos que só sabem desqualificar os de quem discordam”, finalizou.

Na mesma postagem, ele também anunciou que estava se demitindo do canal estatal por conta do episódio.

“O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros”, escreveu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.