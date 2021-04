Presidente da Ageman Fábio Alho recebe medalha de honra na CMM

Manaus/AM - O presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Fábio Augusto Alho da Costa, recebeu nessa quarta-feira (7), a Medalha de Ouro Josué Cláudio de Souza, da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A comenda é destinada a pessoas que prestam relevantes serviços na atividade pública.

A indicação da solenidade foi da vereadora professora Jacqueline (Podemos). A homenagem seria prestada em 2020, mas com a pandemia, foi adiada para este ano. Ela conta que teve o privilégio de conhecer o presidente da Ageman, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus, Fábio Alho, há alguns anos, quando ele ainda liderava a Arsam, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Amazonas, instituição que ficou à frente por 12 anos.

“Sempre que eu buscava uma solução para alguma comunidade, ele sempre atendeu as solicitações. Ele tem realmente um compromisso com o serviço público. A medalha é uma forma de prestigiar o profissional que é unanimidade na Câmara Municipal de Manaus”, declarou a vereadora.

Graduado em Direito e Contabilidade, Fábio Alho fez história em agências reguladoras. Esteve à frente da criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), onde é presidente desde 2018. Durante solenidade, recebeu além da medalha, um certificado em homenagem a ele.

“É um dia de muita emoção. Está aqui nesta casa, onde fui escolhido para liderar a Ageman, e volto desta vez para ser homenageado, é uma honra, não sei se mereço tanto. Agradeço a vereadora professora Jacqueline, por tal comenda, o presidente

Participaram da Solenidade na composição da mesa também, Flávio Cordeiro Antony Filho, Secretário estadual Chefe da Casa Civil; Tadeu de Souza Silva, Secretário Municipal Chefe da Casa Civil; Antônio Carlos Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM); e ainda, Marco Aurélio Choy. procurador geral do município.

“A homenagem é muito merecida. Fábio alho se notabilizou na regulação dos serviços públicos concedidos, tanto no estado quanto no município, sendo o idealizador e o criador da Ageman”, destacou o procurador.

Falando em nome do parlamento, o vereador Wallace Oliveira (Pros), vice-presidente da Câmara, falou da grande contribuição de o homenageado tem dado a administração pública municipal. “Considero o Fábio como um ser nobre, por contribuir grandemente com o setor público de forma elevada, altruísta e com generosidade. É um líder difícil de encontrar, pois ele coloca à frente os interesses da coletividade, antes de qualquer coisa”, finalizou o vereador.