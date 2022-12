Presépio natalino em movimento é inaugurado na Ponta Negra; veja imagens

O presépio, que conta com os reis magos, Maria de Nazaré, estrela-guia, sagrada família e anjo, totaliza 19 bonecos que neste ano estão mais afinados e com nova roupagem, fazendo movimento ao redor do menino Jesus.

Manaus/AM - O presépio natalino em movimento do “Natal das Águas”, no complexo turístico Ponta Negra, foi inaugurado nesta quarta-feira (7) pela Prefeitura de Manaus. O prefeito David Almeida esteve presente na entrega.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.