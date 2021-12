Presépio flutuante é entregue em Manaus e distribuirá presentes para ribeirinhos

Manaus/AM - Foi entregue na noite desta quarta-feira (15), o presépio flutuante com trenó do Papai Noel, que irá percorrer 38 comunidades ribeirinhas do Amazonas, levando a magia do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, aos moradores desses locais.

O presépio flutuante, de 30 metros de altura, foi montado em cima de uma balsa, e começará a percorrer as comunidades ribeirinhas a partir desta quinta, 16, levando presentes às crianças e um grupo artístico com apresentações e cenografia natalina.

Projeto

O artista plástico parintinense Rossy Amoedo, que está à frente do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”, também é o responsável, tanto pelo presépio flutuante quanto pelo maior presépio em movimento do Brasil, e da árvore de Natal, ambos no complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste.