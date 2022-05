Pregador 'taradão' se masturba dentro de ônibus após evangelizar passageiras em Manaus

Manaus/AM – A polícia procura por um homem que se masturbou dentro de um ônibus da linha 214, na frente de passageiras, logo depois de entregar panfletos religiosos e falar sobre Deus para as vítimas.

Homem entrega panfleto religioso e depois se masturba em frente a passageiras de ônibus em Manaus pic.twitter.com/8pK7ARQwCB — Babilônia (@hamudaniel19) May 4, 2022

Uma das mulheres filmou o crime, mesmo assim, o homem pareceu não se intimidar com a câmera do celular e continuou com o ato.

Segundo as vítimas, o episódio ocorreu no dia 21 de abril, mas só foi denunciado na última segunda-feira (2), porque as mulheres estavam se sentindo constrangidas com a situação.

Elas relatam que ficaram em choque naquele momento e chegaram a pedir ajuda de outros passageiros, mas ninguém deu atenção. Com as imagens em mãos, a polícia busca identificar o homem que vai responder pelo crime de importunação sexual.