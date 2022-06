Prefeitura vistoria novos ônibus que entram para frota na próxima segunda em Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira (21), uma vistoria nos primeiros 14 ônibus, de um total de 138, que serão colocados em circulação nas vias ainda neste ano. Os novos veículos fazem parte do plano de renovação da frota e já estarão à disposição da população na próxima segunda-feira (27).

Os primeiros 14, de um total de 138, incluindo os elétricos, são ônibus com ar-condicionado, com suspensão pneumática e direção hidráulica, dando conforto para o trabalhador rodoviário e para o usuário do serviço do coletivo.

Todos os novos veículos são preparados para atuarem em vias que saem dos bairros e seguem até os terminais utilizando os corredores, visto que são equipados com porta de saída no lado esquerdo. Assim, as empresas devem reforçar as linhas que atuam nas zonas Norte e Leste da capital.

São ônibus que poluem menos, têm suspensão a ar e são menos barulhentos, pois os motores estão na parte traseira. Essa tecnologia, só Manaus e Goiânia (GO) estão usando. Foram as primeiras capitais a receberem esses veículos.