Prefeitura retira lixo acumulado na orla da Manaus Moderna

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) recolheu grande quantidade de sujeira depositada na orla da Manaus Moderna, no Centro, neste sábado (08). Com a seca do rio Negro, o lixo acumulado ficou mais visível.

Com a seca, surgiu uma quantidade enorme de embalagens plásticas e pneus, antes escondidos pela água. Todo o lixo está sendo recolhido pelos trabalhadores da limpeza pública, que estão percorrendo toda a orla para retirar os materiais poluentes.

O serviço de limpeza em rios e igarapés da cidade é diário. Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço. Áreas como Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), praia da Lua, e ainda regiões rurais, como as comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem ações da prefeitura.