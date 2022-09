Prefeitura reforça importância do pré-natal para tratamento do diabetes gestacional em Manaus

Manaus/AM - Com participação de mais de 80 pessoas, a webconferência “Diálogos na Atenção Primária à Saúde”, uma iniciativa da Prefeitura de Manaus para fortalecer a qualificação dos servidores da saúde do município, tratou sobre o diabetes gestacional nesta quinta-feira (1º). No encontro, o pré-natal foi destacado como essencial para evitar que a doença resulte em prejuízo à saúde das mães e dos bebês.

No Brasil, 56,9% da população apresenta excesso de peso e 20% por cento obesidade grave, fatores de risco para a ocorrência desse mal, sinais que devem ser considerados pelos profissionais de saúde. Segundo Carlos Henrique, atualmente 415 milhões de pessoas no mundo sofrem com diabetes.

O Diabetes em gestantes pode resultar em complicações como óbito fetal, malformações congênitas, parto prematuro, aumento da probabilidade de ocorrência de parto cesárea, hipoglicemia do recém-nascido após o nascimento, aumento do risco de obesidade na infância e adolescência, dentre outras.

As gestantes nessa condição devem ser encaminhadas para acompanhamento no Ambulatório de Pré-natal de Alto Risco (Apnar), que é um serviço de Atenção Especializada. É importante ressaltar que a gestante deve ser orientada a não perder o vínculo com a equipe de atenção básica que iniciou o acompanhamento, o Apnar deve manter a equipe de saúde informada, por meio de contrarreferência.

O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% a 15% do total de gestações, daí a necessidade de ser mantida da vigilância constante a fim de reduzir a morbimortalidade materna e perinatal neste grupo. Dentre as morbidades que levam à estratificação de alto risco, as mais prevalentes são diabetes mellitus, diabetes mellitus gestacional, hipertensão crônica e síndrome hipertensiva específica da gestação.