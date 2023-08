Prefeitura realiza blitz para combater queimadas urbanas em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizou mais uma ação da campanha de sensibilização e combate às queimadas urbanas, neste sábado (19), com a 2ª blitz “Manaus Sem Fumaça 2023″.

A segunda ação – dessa fase da campanha de combate às queimadas urbanas – foi realizada nas proximidades do porto da Ceasa, localizado na avenida Ministro Mário Andreazza, 913, Vila Buriti, zona Sul de Manaus.

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Stroski, as ações da campanha de combate às queimadas urbanas, que tiveram início no dia 1° de junho, na abertura do ‘Junho Verde’, continuam para reforçar ainda mais que a população precisa abolir com a velha prática das queimadas para se livrar dos resíduos.

“Hoje, sábado, nós continuamos com a campanha “Manaus Sem Fumaça”, um programa da administração do prefeito David Almeida, iniciado em 2021. É compromisso nosso com a qualidade do ar, com a qualidade de vida da população de Manaus, porque nós não queremos que as pessoas continuem com aquela prática de que a melhor forma de se livrar dos resíduos, da vegetação do quintal das suas casas é por meio do uso do fogo. Vamos abolir isso, vamos acabar com essa prática”, disse Stroski.

Denúncias

A Semmas recebeu, no primeiro semestre de 2023, setenta denúncias relacionadas às queimadas urbanas. Em julho, foram 15 denúncias. O mês que o órgão ambiental do município mais recebeu denúncias foi o de abril, com 24 registros.

A população pode fazer denúncia, caso presencie a queima de resíduos ou de vegetação, ligando imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193), informando o endereço do local; fazendo registros fotográficos e de vídeos e denunciando nos canais da Semmas (92) 98842-2161 (whatsapp) ou no e-mail [email protected], anexando as mídias e informando o endereço, dia e horário da ocorrência.