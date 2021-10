Prefeitura prorroga Auxílio Manauara de R$ 200 por mais três meses

Manaus/AM - Mais de 40 mil famílias de Manaus continuarão recebendo o Auxílio Manauara de R$ 200 por mais três meses, conforme foi anunciado pelo prefeito David Almeida nesta sexta-feira (22).

As famílias inscritas no programa receberão até o final de janeiro de 2022. As datas de pagamento continuam sendo baseadas no mês de nascimento do beneficiário.

Os beneficiados fazem parte do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.