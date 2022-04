Prefeitura orienta mototaxistas sobre o programa ‘Kit Pneus’ em Manaus

Manaus/AM- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), se reuniu, nesta quinta-feira (7), com representantes do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas de Manaus (SindMoto), para alinhar as próximas etapas do programa “Kit Pneus”, criado para beneficiar taxistas, mototaxistas, motoboys, taxi-frete e vans escolares.

O encontro ocorreu na sede do órgão, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e contou com a presença do secretário da Semtepi, Radyr Júnior, que na ocasião, agradeceu a categoria pelo empenho na divulgação do programa.

Aproximadamente 20 mototaxistas participaram do encontro e agradeceram pela ação da prefeitura. A lista de contemplados no programa foi divulgada na última terça-feira, 5. Das inscrições realizadas, 76% foram deferidas (1.475) e estão aptas para receber o benefício e 24% foram indeferidas (461).

Quem teve o cadastro indeferido tem a oportunidade de refazer a solicitação até esta sexta-feira, 8, por meio do link https://kitpneu.manaus.am.gov.br/cadastro/register/verify, quando os cadastros deverão ser atualizados.