Prefeitura orienta bolsistas 'suspensos' do Bolsa Universidade em Manaus

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o beneficiário que desejar retornar à universidade deve apresentar os seguintes documentos: histórico, matriz curricular e declaração de vínculo com a universidade.

Manaus/AM - Os bolsistas do programa Bolsa Universidade que estiverem na situação de “suspenso” no sistema, há, ao menos um ano, devem comparecer no período de 6/3 a 15/3, das 8h às 14h, à sede da Espi/Semad, na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, para o cumprimento da legislação do programa.

