Prefeitura oferta 40 vagas para curso de ‘Styling e Produção de Moda' em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus oferta, gratuitamente, 40 vagas para o curso teórico e prático de “Styling e Produção para Editorial de Moda”. O curso acontece de 28 a 31 de agosto e no dia 5/ de setembro, no Casarão da Inovação Cassina, na avenida Bernardo Ramos, no Centro.

O curso acontece das 18h às 21h, na sala de treinamento que fica no subsolo do Casarão. Ao fim do curso, os selecionados farão o styling do desfile “Vestindo o Amanhã - Moda Ética no SouManaus".

As inscrições podem ser realizadas em: https://forms.gle/TAWqjRWTPoDLNLLf8. O resultado está previsto para ser divulgado nesta sexta-feira (25).

Ministrado pela técnica da Manauscult e diretora do Promfac, Karoliny Braga, e por Sarah Ribeiro, pós-graduada em Moda, o curso foi preparado para gestores culturais e artistas visuais de Manaus que têm interesse em produções de arte direcionado para a moda. Unindo a teoria e a prática, os artistas também terão a oportunidade de participar de um desafio criando uma obra de arte com peças da indumentária.

“O curso foi pensado e idealizado para que os artistas possam ter a experiência do backstage, durante o #SouManaus deste ano. Teremos o segmento da moda no festival, com um desfile de moda ética, e essa é uma forma dos artistas colocarem em prática o que aprenderam durante o curso”, comenta o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.