Prefeitura oferta 300 vagas em cursos técnicos gratuitos em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AM), via “Programa Senac de Gratuidade”, oferta, de forma gratuita, 300 vagas em cursos técnicos de capacitação em turismo religioso; manipulação de alimentos e boas práticas para serviços de alimentação; e atrativos culturais do Centro Histórico de Manaus, de turismo cultural e de natureza.

Promovido por meio do programa de “Capacitação e Municipalização no Turismo”, da Manauscult, nesta primeira etapa, serão formadas 12 turmas com 25 alunos cada. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, na sede do órgão, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, de 8h às 17h, ou pelo e-mail [email protected]

Para participar dos cursos é necessário o preenchimento da ficha de inscrição (disponibilizada por e-mail e também na sede da Manauscult), cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, somente uma de cada). Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio dos telefones (92) 3215-7126 ou 98842-1347.

Os cursos iniciam a partir do dia 18/7 e terminam em 23/9 e o público-alvo são empresários do setor (agências de turismo e flutuantes); guias de turismo, agentes de turismo, acadêmicos de turismo, nove comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, e empresários e jovens da comunidade Colônia Antônio Aleixo. As aulas nas comunidades do Tupé e Colônia Antônio Aleixo serão realizadas in loco.

O projeto visa capacitar aproximadamente 300 pessoas nesta primeira etapa, e em 2023, o objetivo é capacitar mais de 2 mil pessoas, explica o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Conforme a diretora de Turismo da Manauscult, Oreni Braga, o programa de capacitação terá uma grade de programação diversificada para qualificação da mão de obra turística da capital amazonense.

Programação

Curso - Capacitação em Turismo Religioso

Carga horária – 60 horas

Período de realização - 18/7 a 5/8

Horário – 18h às 22h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade - Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo: Guias de turismo, agentes de turismo e estudantes de turismo

Período de inscrições - Até o dia 8/7, às 15h.

Curso - Manipulação de Alimentos e Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Carga horária – 16 horas

Período de realização - 18/7 a 21/7

Horário – 13h às 17h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade - Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo - Comunitários da RDS do Tupé

Período de inscrições - Até o dia 8/7, às 15h.

Curso - Atrativos Culturais do Centro Histórico de Manaus

Carga horária – 20 horas

Período de realização - 8/8 a 12/8

Horário - 13 às 17h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade: Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo - Alunos da 1ª turma de Monitores de Turismo Religioso (jovens imigrantes)

Período de inscrições - Até o dia 27/7, às 15h.

Curso - Turismo Cultural e de Natureza

Carga horária - 20h

Período de realização - 8/8 a 12/8

Horário – 13h às 17h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade - Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo - Comunitários da RDS do Tupé

Período de inscrições - Até o dia 27/7, às 15h.

Curso - Turismo Cultural e de Natureza

Carga horária - -20h

Período de realização - 12/9 a 16/9

Horário – 13h às 17h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade - Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo - Comunitários da Colônia Antônio Aleixo (Memorial Encontro das Águas)

Período de inscrições - Até o dia 27/7, às 15h.

Curso - Manipulação de Alimentos e Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Carga horária - 16h

Período de realização - 19/9 a 23/9

Horário – 13h às 17h

Dias da semana - Segunda a sexta-feira

Modalidade - Presencial

Número mínimo de vagas - 25 pessoas (duas turmas)

Público-alvo - Comunitários da Colônia Antônio Aleixo (Memorial Encontro das Águas)

Período de inscrições - Até o dia 27/7, às 15h