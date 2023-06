Prefeitura oferta 150 vagas para treinamento de design gráfico em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está ofertando a partir das 10h desta quarta-feira (14) inscrições gratuitas para o treinamento “Desperte sua Criatividade: Aprenda Design Gráfico no Canva usando o Celular”, voltado para estudantes e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades na área. O treinamento será realizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Hattori Tech.

Durante a atividade, o time de especialistas em design gráfico compartilhará segredos e estratégias para criação de designs profissionais e personalizados. Os participantes aprenderão a criar layouts impactantes, manipular imagens, escolher cores e fontes adequadas e contar histórias visuais que capturem a atenção do público. Estão sendo ofertadas 50 vagas para a modalidade presencial e cem vagas para a transmissão on-line. A inscrição deve ser feita pelo link https://bit.ly/4621Zu4.

“O treinamento "Desperte sua Criatividade: Aprenda Design Gráfico no Canva usando o Celular" está com as portas abertas para todos aqueles que desejam explorar o poder do design gráfico e criar belas artes e materiais promocionais utilizando apenas o celular. Independentemente do nível de habilidade, o curso foi desenvolvido para todos, proporcionando uma abordagem prática e dinâmica. Não perca a oportunidade de expandir horizontes, despertar a imaginação e se tornar um mestre da criatividade”, destacou o diretor do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da Semtepi, André Maia.

O treinamento será realizado, presencialmente, na segunda-feira (19), das 19h às 22h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul. Os participantes devem se atentar às regras de vestimenta do local, uma vez que é proibida a entrada de pessoas trajando bermuda, short, minissaia, camiseta regata ou chinelo.