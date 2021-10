Prefeitura oferece serviço odontológico gratuito para idosos de Manaus

Manaus/AM - Foi retomada nesta quarta-feira (13) o "OdontoMóvel”, que leva atendimento odontológico aos idosos frequentadores do Parque Municipal do Idoso e residentes da Fundação Doutor Thomas (FDT). A ação inicia às 9h30 e ao todo são realizados 12 atendimentos por dia, seis pela manhã e outros seis no período da tarde.

O objetivo é dar acesso a serviços de saúde bucal às pessoas idosas que não possuam condições financeiras de arcar com tratamentos dentários, ou que não vão regularmente ao dentista.

Além do serviço de limpeza, restauração e tártarectomia, o OdontoMovel também vai oferecer palestras de conscientização, com orientações da Doutora Alegria, personagem que a dentista Sanmyra Grimm interpreta, para ensinar que saúde bucal é coisa séria.



Atendimento

Os atendimentos do OdontoMóvel são destinados aos idosos que praticam atividades no Parque Municipal do Idoso e os residentes da Fundação Doutor Thomas. A lista de atendimento é feita por turmas e os interessados devem procurar o Setor de Admissão do parque para incluir o nome na lista.

Recomendação

A cirurgiã-dentista da UniOdonto, Lídice Dantas, recomenda que os idosos visitem o dentista regularmente para evitar qualquer “surpresinha” desagradável, inclusive um câncer bucal. “A maior parte das doenças começa pela boca, então se o idoso cuidar bem da higiene bucal, dificilmente ele adoece. Além de escovar os dentes, precisamos também escovar a língua, principalmente a língua”, apontou.