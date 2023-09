Prefeitura já licenciou mais de 3 milhões de metros quadrados com alvarás em Manaus

Manaus/AM - Em 1.000 dias de gestão do prefeito David Almeida, quase 3,5 milhões de metros quadrados de novos alvarás de construção foram licenciados pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Os atendimentos já ultrapassam os 133 mil nesse período, facilitando a vida da população para executar as suas construções, com mais qualidade de vida e projetando até para a arquitetura social.

Para melhorar a dinâmica da capital, com seus mais de 2 milhões de habitantes, o instituto também foca nos projetos e programas urbanísticos e arquitetônicos, como a Casa de Praia Zezinho Corrêa, parques Amazonino Mendes e Encontro das Águas Rosa Almeida, destacando ainda a reabilitação do centro histórico, com o programa “Nosso Centro”. Também trabalha na modernização e na criação de legislação que implemente incentivos e facilite a atividade de empresas e cidadãos na área da construção civil da cidade.

De janeiro de 2021 a agosto de 2023, foram expedidos alvarás de construção na capital para uma área total de 3.465.288,42 m², contando com a emissão de 2.654 certidões de alvarás.

Já o diretor-presidente da autarquia, engenheiro Carlos Valente, completou que são mais de 3,4 milhões de m² com alvará e mais de 2,6 milhões de área licenciada de Habite-se. “É uma ação que os servidores do instituto oferecem e desenvolvem para a população de Manaus. Dentro do Habite-se, destaque para as 10.655 unidades habitacionais que receberam certidão, o que alcança diretamente quase 70 mil moradores”, disse.