Prefeitura instala semáforos em avenidas com grande número de acidentes fatais em Manaus

Manaus/ AM - As avenidas José Henrique Bentes e Tenente Roxana Bonessi, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte, passam a contar com sinalização vertical semafórica a partir desta segunda-feira (13). Os semáforos foram instalados por conta do alto índice de acidentes no local.

Conforme o IMMU, um levantamento que nos últimos três anos, o número de acidentes com vítimas fatais disparou na área. Além disso, há um volume bastante expressivo de veículos que transitam na avenida Arquiteto José Henriques, 3.000 veículos/hora pico, e na avenida Tenente Roxana Bonessi, 1.000 veículos/hora pico.

A partir desses dados técnicos e de pesquisa de tráfego, foi decidido a implantação do semáforo no local. O semáforo compreende 16 grupos focais veiculares, sinalização horizontal e vertical, tanto de advertência quanto de regulamentação, indicando que existe semáforo à frente.

No local, também foram implantadas placas de velocidade máxima permitida, placas de proibição de estacionamento e placas indicando sentido de circulação da via. Toda essa estrutura foi implantada no local, juntamente com a sinalização horizontal, linhas de divisão, linha de retenção, setas direcionais para melhorar a circulação naquele local.

Com a instalação do jogo semafórico, a sinalização também traz uma parada técnica na via, que possibilita a travessia de pedestres com mais segurança, algo que não existia anteriormente.