Prefeitura instala contêineres para troca de pulseira do ‘SouManaus'

As pulseiras do 2º lote serão trocadas nos dias 30 e 31/8; as pulseiras do 3º lote, serão trocadas nos dias 1º e 2 de setembro, e o 4º e último lote de pulseiras poderão ser trocadas nos dias 3 e 4 de setembro.

A troca, para as pessoas que se inscreveram no primeiro lote, será na segunda e terça-feira, 28 e 29/8 respectivamente, em quatro pontos da cidade para quem optou por 1 quilo de alimento não perecível, são eles: supermercados Nova Era da Torquato Tapajós (Flores), Silves (Cachoeirinha), avenida Governador José Lindoso (avenida Torres) e Grande Circular. Além da sede da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) na Compensa, para quem optou pela troca por garrafas PETs.

