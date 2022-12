Prefeitura inicia montagem das estruturas para Réveillon em Manaus

A partir do dia 26 de dezembro, a orla do Amarelinho, no Educandos, e o shopping Phelippe Daou vão começar a receber as estruturas de montagem, como palco, som, iluminação, barracas e banheiros químicos.

Os moradores da Ponta Negra, que possuem residência entre a rotatória da avenida do Turismo e a rotatória da estrada da Ponta Negra, receberão o “Trânsito Livre”, para que possam trafegar sem nenhuma intervenção no período de 29/12 a 1º de janeiro de 2023.

A estrutura montada na praia da Ponta Negra conta com um palco de 44 metros de largura, 24 metros de profundidade e 13 metros de altura, além de dois telões em LED. O espaço vai dispor também de um portal de entrada, barracas e banheiros químicos posicionados em lugares estratégicos do perímetro.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus deu início, nesta quarta-feira (21), às ações de montagem das estruturas da festa do Réveillon Sustentável 2023 que, nesta edição, tem como tema “Manaus, Floresta Viva” e vai ocorrer em três pontos da cidade: praia da Ponta Negra, zona Oeste; orla do Amarelinho, bairro Educandos, zona Sul, e shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

