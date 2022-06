Prefeitura entrega praça revitalizada em Manaus

Outros espaços estão previstos para serem entregues nos próximos dias, como a praça Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial, zona Sul; e a Otávio Raman Neves, no conjunto João Paulo, na zona Norte.

“Esse é mais um espaço revitalizado, sob a determinação do prefeito David Almeida de cuidar dos espaços públicos. Começamos 2022 com o pé direito e vamos continuar nessa pegada, e mais do que isso, a comunidade merece”, ressaltou.

De acordo com o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, os moradores e demais frequentadores do espaço pediam para que a praça fosse transformada.

