Prefeitura entrega creche revitalizada em Manaus para atender 175 crianças

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a instituição atende 175 crianças matriculados no maternal 1, 2 e 3, na faixa etária de 1 a 3 anos.

Manaus/AM - Totalmente revitalizada, a creche municipal Professora Luzenir Farias Lopes, localizada no bairro São Francisco, Zona Sul, será entregue nesta sexta-feira (6). A unidade, inaugurada há cinco anos, estava com espaços inabitáveis, com problemas na parte hidráulica e com a infraestrutura comprometida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.