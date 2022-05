Prefeitura e governo firmam contrato de R$ 36,4 milhões para compra de ônibus elétricos

Manaus/aM - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram nesta terça-feira (24), um convênio no valor de R$ 36,4 milhões, para a compra dos 12 primeiros ônibus 100% elétricos e com zero poluentes que serão introduzidos à frota convencional em circulação na cidade. A iniciativa faz parte do programa de revitalização da infraestrutura viária e mobilidade urbana implantado pela gestão municipal.

"O transporte coletivo é muito custoso para a prefeitura. São aportados R$ 25 milhões por mês, totalizando mais de R$1,2 bilhão em quatro anos. Nós poderíamos ter a melhor cidade do mundo em infraestrutura e mobilidade urbana com esses investimentos, mas nunca teve ninguém que enfrentasse esse problema de frente. Agora, estamos consertando isso. Nós saímos na frente de todo o Brasil. Vamos dar o exemplo, pois somos a capital da floresta amazônica. Temos a maior biodiversidade, a maior preservação do mundo, e precisamos seguir evoluindo em todos os aspectos. Assim, esses ônibus são um avanço muito significativo do nosso compromisso com a nossa cidade", enfatizou o prefeito.

Dos novos veículos, dez serão no modelo Padron, que possui 14 metros e tem capacidade para até 95 passageiros. Os outros dois serão articulados e medem 22 metros e 50 centímetros, com capacidade para até 170 passageiros.

A Prefeitura quer até o final do próximo mês de agosto, mais de 100 novos ônibus passem a circular pela cidade.

Nas próximas semanas, governador e prefeito farão o lançamento de obras do viaduto da Bola do Produtor, além das passagens de nível na Torquato Tapajós e muito em breve, a passagem de nível entre a avenidas Brasil e Pedro Teixeira.

Meio Ambiente

Os ônibus no modelo elétrico não emitem nenhum tipo de gás ou fumaça, sendo um transporte sustentável, além de serem mais silenciosos do que os veículos à combustão. Eles têm maior vida útil do que um ônibus a diesel, a manutenção também é mais barata, além de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros.