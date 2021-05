Prefeitura divulga lista dos selecionados para cursos gratuitos em Manaus

Já o projeto Qualifica Manaus é voltado a empreendedores que atuam em feiras e mercados, além de trabalhadores cadastrados no Sine Manaus que tenham a partir de 18 anos com ensino fundamental incompleto.

O Projeto Sine Jovem é destinado a jovens residentes em Manaus, entre 14 e 29 anos, cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou com ensino médio completo.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga nesta quinta-feira (6), os selecionados para as 320 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes on-line e presenciais dos projetos "Sine Jovem" e "Qualifica Manaus".

