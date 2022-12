Prefeitura descarta risco de desmoronamento de viaduto em Manaus

De acordo com o subsecretário municipal de Obras Públicas, Madson Lino Rodrigues, a área encontra-se mapeada pela Seminf, e está contemplada e licitada para receber as obras de contenção de erosão, conforme determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, de forma a precaver a cidade de situações semelhantes, corriqueiras e urgentes.

Nesta quinta-feira (22), a Seminf irá atuar de forma emergencial no local, realizando a contenção do talude, para garantir a estabilidade da área, evitando deslizamentos ou outros acidentes que possam interferir na região e na vida da população.

