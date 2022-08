Prefeitura de Manaus suspende reuniões sobre a Lei Paulo Gustavo

O Conselho Municipal de Cultura, por orientação do prefeito David Almeida, seguirá trabalhando no estudo e na elaboração dos procedimentos administrativos para a implementação das leis, especialmente a Paulo Gustavo.

A rodada de reuniões setoriais havia sido definida em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realizada na última quarta-feira (24), quando ficou definido o período e cronograma em que seriam colhidas as sugestões dos artistas, relativas ao edital Paulo Gustavo.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), adiou, nesta segunda-feira (29), até nova data a ser anunciada, a agenda de reuniões setoriais com os artistas de todos os segmentos, referentes à Lei Paulo Gustavo, devido à Medida Provisória 1.135/22, do governo federal, publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda, que permite à União adiar os repasses aos setores da cultura.

